Захарова рассказала об условиях Берлина перед встречей Лаврова и Вадефуля

Мария Захарова рассказала о подготовке встречи Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля на полях Генассамблеи ООН. По ее словам, немецкая сторона просила ограничить работу прессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Берлин направил запрос на переговоры примерно за сутки до их проведения. Позднее, по ее словам, немецкая сторона стала утверждать, что встречу попросила Москва.

Захарова рассказала, что представители делегации Германии предложили ограничить число журналистов и выключить микрофоны. Российская сторона отказалась менять привычный порядок работы прессы на переговорах.

По словам Захаровой, немецкую делегацию также смутил портрет президента России Владимира Путина в переговорной комнате. Представители Германии спросили, останется ли он во время встречи и что будет висеть за спиной Вадефуля. Российская сторона ответила, что портрет останется, а на противоположной стене ничего не будет.

Захарова добавила, что Вадефуль прикрыл листом бумаги название доклада, посвященного Буче. По ее оценке, после этого министр зачитывал заранее подготовленный текст и не слушал собеседника.

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