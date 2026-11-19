Захарова отвергла слова Джонсона о принуждении к алкоголю на встрече с Лавровым

Представитель МИД России Мария Захарова оспорила рассказ Бориса Джонсона о визите в Москву в 2017 году. По ее словам, политик сам просил крепкий алкоголь, сообщает АБН24 .

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время переговоров в 2017 году глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров якобы заставлял его пить спиртное. По словам Джонсона, его также посадили рядом с камином, из-за чего ему было невыносимо жарко.

Захарова изложила другую версию встречи: по ее утверждению, Джонсон сам перешел на крепкий напиток и неоднократно просил повторить. АБН24 привело ее ответ в пересказе статьи китайского издания Sohu.

Авторы Sohu сочли, что рассказ Джонсона должен был дискредитировать российскую сторону, но ответ Москвы дал обратный эффект. Это оценка издания, а не установленный факт.

«Говоря прямо, в Британии произошло следующее: они пытались получить преимущество с помощью провокационных заявлений, но в итоге выставили себя на посмешище», — заявили авторы Sohu.

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