Захарова назвала глупыми украинские СМИ за освещение комы Кеосаяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ за рассуждения о карме в ситуации со здоровьем режиссера Тиграна Кеосаяна. Она назвала их глупыми и необразованными в своем Telegram-канале .

«Бандеровская медиаобслуга уже дней пять пережевывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово „карма“», — отметила она.

В ночь на 9 января 2024 года вторая супруга Тиграна Кеосаяна, журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян, сообщила, что ее муж находится в состоянии комы после того, как пережил клиническую смерть. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

По сообщению ряда СМИ, очередной сердечный приступ у Кеосаяна случился еще в конце декабря, телеведущий был экстренно госпитализирован. По состоянию на середину дня 9 января нет никаких известий об улучшении самочувствия Тиграна Кеосаяна, также не сообщается о прогнозах врачей или о предполагаемых сроках восстановления здоровья режиссера.