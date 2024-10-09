ФБР и американская полиция не могли не знать о преступлениях рэпера Пи Дидди, заявила представитель МИД Мария Захарова в интервью RT .

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», — заявила она.

Дипломат также посоветовала властям Соединенных Штатов оторваться от мировых проблем и навести порядок с преступной группировкой, которая систематически занималась сексуальными преступлениями против детей.

Пи Дидди — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Настоящее имя — Шон Джон Комбс. Он родился в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США. Рэпера арестовали 16 сентября.

Согласно данным следствия, он десятилетиями организовывал фрик-вечеринки, на которых подвергал сексуализированному насилию мужчин и женщин, возможно и детей, в обмен на деньги и музыкальные контракты. Кроме того, вероятно, он участвовал и в секс-торговле.