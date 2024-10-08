Загрутдинов: Международный медкластер стал партнером форума «БИОПРОМ 2024»

сегодня в 13:26

Международный медицинский кластер (ММК) стал партнером Международного форума «БИОПРОМ 2024», который проходит в Геленджике с 7 октября, сообщил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Форум является главным ежегодным событием в сфере биотехнологий.

В этом году тематикой форума выбрали человекоцентричность, а целями — продвижение российских технологий на глобальных рынках и развитие сотрудничества.

«Биотех-проекты будут развиваться на территории в 19,4 га в Международном медицинском кластере в Сколкове. Общая площадь зданий составит 240 тыс. кв. м. Планируется, что там разместят свои производства российские фармкомпании и успешные биотехнологические стартапы», — уточнил Загрутдинов.

Сегодня российские биотехнологические компании активно развиваются, а дополнительным стимулом для этого стал курс страны на импортозамещение и локализацию производства.

Одним из ключевых направлений деятельности ММК является биотех. Кластер планирует стать современным биомедицинским лабораторным комплексом и сформировать экосистему поддержки роста и развития биомедицинских компаний.