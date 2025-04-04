Загорский трубный завод закупил экзоскелеты для облегчения физического труда сотрудников

На сегодняшний день на Загорском трубном заводе закуплено три специальных экзоскелета — это носимое механическое устройство, которое поддерживает и усиливает физические возможности человека. Оно помогает работникам выполнять тяжелую работу с меньшим риском травм и большей эффективностью, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В данный момент экзоскелеты используются на двух участках: на участке ТЭСЦ и в цехе покрытий. В первом случае они требуются для перемещения радиусных накладок, вес которой может доходить до 30 килограммов, а в цехе покрытий — для засыпки основы покрытия: это полиэтилен или другие виды материалов, которые используются в производстве. Вес каждого мешка также может доходить до трёх десятков килограммов.

Как это работает? Сотрудник надевает на себя это оборудование, которое жестко фиксирует спину. Спина соединяется эластичными стропами с руками и ногами, которые словно подтягивают конечности при разгибе. Это облегчает нагрузку примерно на 40%, что позволяет сберечь здоровье и силы наших сотрудников», — рассказал мастер участка Станислав Сергеев.

Это оборудование имеет ряд достоинств. Преимущества использования экзоскелетов на производстве: снижение риска травм, уменьшение нагрузки на мышцы и суставы, профилактика профессиональных заболеваний, таких как боли в спине, синдром запястного канала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.