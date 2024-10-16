Загорская ГАЭС в Подмосковье модернизирует систему возбуждения гидрогенераторов

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») реализуется масштабный проект по модернизации тиристорной системы возбуждения гидрогенераторов в части замены микропроцессорных электрических защит. Работы выполняются в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Система возбуждения гидроагрегата отвечает за подачу тока в обмотку ротора генератора, поддерживает и регулирует магнитное поле, необходимое для производства электроэнергии и регулирования напряжения в энергосистеме.

На сегодняшний день в рамках проводимой модернизации на гидроагрегате № 6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование электрических защит системы возбуждения.

Модернизированный комплекс защит системы возбуждения выполнен на базе современного микропроцессорного оборудования, обладает удобным интерфейсом и высокой надежностью, а также удобен в обслуживании. Среди дополнительных преимуществ нового оборудования — возможность интеграции в автоматизированную систему управления технологическими процессами станции.

Оборудование отечественного производства поставила компания «КомплектЭнерго (г. Чебоксары). При проектировании и производстве были использованы уникальные инженерно-технические решения, учитывающие конструктивные особенности обратимых гидроагрегатов Загорской ГАЭС — в отличие от типовых гидроагрегатов ГЭС, они работают в более широком диапазоне режимов.

«Система возбуждения — одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции. Обновление системы возбуждения является важным шагом для современных гидроэлектростанций, которые заботятся о стабильности работы предприятия», — отмечает главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Планируется, что к концу 2026 года новое, современное оборудование будет установлено на всех гидроагрегатах станции.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.