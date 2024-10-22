Загадочный жест: почему Павел Дуров так странно держит ложку

Психиатр Мамедов: в детстве Дурову могли не показать, как надо держать ложку

Предполагаемая мать детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сняла видео, на котором бизнесмен ест. Там заметно, что он странно держит ложку. Профайлер Илья Анищенко заявил, что своеобразная манера Дурова держать столовый прибор может указывать на низкую социализацию, но, скорее всего, тот просто баловался, сообщает Life.ru .

«У Дурова есть два выраженных психотипа. Такие люди шизоидные, это люди странные, низкосоциализированные, как раз все те самые айтишники, гении, которые не умеют общаться с внешним миром, не понимают людей», — отметил эксперт.

Еще один психотип Дурова — это тревожность, он мог бояться, что ложку «отберут», также предположил Анищенко.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Тимур Мамедов отметил, что Дуров мог быть оторван в детстве от людей и ему никто не показал, как правильно есть. Либо это симптом травматической патологии — например, повреждения нервов кисти.

В то же время Анищенко подчеркнул, что Дуров мог просто баловаться. По мнению эксперта, множество признаков указывает на то, что предприниматель не имеет проблем с психикой. Вероятнее всего, он просто развлекался.