Загадочный огненный шар над Джорджией вызвал землетрясение

В пятницу днём над американским штатом Джорджия пролетел яркий огненный шар, падение которого привело к необычным последствиям, сообщает РИА Новости .

По данным Национальной метеорологической службы США, явление наблюдалось около 12:30 по местному времени и сопровождалось сейсмической активностью.

Очевидцы сообщали о мощной вспышке, видимой даже в соседней Южной Каролине. Вскоре после пролёта объекта жители ощутили подземные толчки — как выяснилось, это была ударная волна от вхождения тела в атмосферу. Особенностью случая стало отсутствие данных радарного слежения из-за экстремальной скорости объекта.

Национальная метеорологическая служба подтвердила как минимум два случая падения фрагментов на жилые дома в округе Флойд. Местные власти проверяют информацию о возможных других находках. Специалисты пока не могут однозначно идентифицировать природу объекта — рассматриваются версии как с метеоритом, так и с космическим мусором.

Астрономы отмечают, что подобные явления, хотя и редки, представляют ценный материал для исследований. Особенно важным будет обнаружение и анализ уцелевших фрагментов, которые могут пролить свет на происхождение небесного тела. Пока поисковые группы обследуют предполагаемую зону падения, жителям рекомендуют сообщать о любых необычных находках.