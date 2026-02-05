Задолжал 2 млрд налогов: основателя LeaderTeam отправили под домашний арест

Основатель и бывший директор одной из крупнейших мерчандайзинговых компаний России LeaderTeam Никита Ильичев отправлен под домашний арест, сообщает Baza .

Ильичев стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере. Долг компании за два квартала 2025 года составляет свыше 2 миллиардов рублей.

При этом фирма пыталась инициировать собственное банкротство, однако суд отказал. Причиной стало то, что у нее не оказалось даже средств на оплату процедуры и активов для погашения долгов.

Как пояснил сопровождающий дело адвокат Глеб Плесовских, Ильичев юридически уже не является владельцем LeaderTeam, но именно он стал первым обвиняемым по делу. На данный момент гендиректором компании значится Галина Митрофанова, а единственным владельцем — компания CloudNine Limited.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.