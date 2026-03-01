Задержаны главари челябинской преступной группировки «Махонинские»*

Как рассказал источник, Махонин скрывался от следствия три месяца.

В октябре прошлого года поймали его брата Александра, с которым в 1990-х годах они создали ОПГ. За прошедшее время группировка обросла связями в бизнесе, органах власти и силовых структурах. По информации силовиков, сейчас Махонины контролируют 109 объектов недвижимости и 12 единиц автотранспорта.

В уголовном деле фигурируют 15 жителей Челябинска, им вменяют 11 преступлений, среди которых и похищение людей. Изъятые у ОПГ активы оцениваются в 5,2 млрд рублей.

ОПГ занималась вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей области и конкурентов.

* Объединение признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.