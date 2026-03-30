Задержанные в Калифорнии россиянки остаются под стражей более 2 месяцев

Две россиянки, которые были задержаны в Калифорнии, находятся под стражей уже более 2 месяцев, сообщает ТАСС .

Наталья Дудина и Кристина Малышко попали под задержание 17 января. Причиной стал якобы въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон.

На данный момент они все еще в Калифорнии. В графе статус у обеих девушек указано «находятся под стражей у ICE».

При этом в качестве места содержания под стражей назван центр временного содержания в районе Отай-Месса.

