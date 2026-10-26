Зачем в Москве начали грузить контрольные в МЭШ? Разбираемся

В Москве появился новый цифровой сервис для учеников 7–9-х классов. Теперь контрольные и самостоятельные работы можно хранить в электронном виде, а учителя смогут проверять их онлайн прямо на платформе МЭШ. Однако в связи с нововведением возник ряд вопросов, например, на чьи плечи ляжет загрузка материалов: школьников или преподавателей.

Как это должно работать

Предполагается, что при выполнении проверочной ничего не изменится: учитель дает задание, школьники выполняют его в тетрадях или на листах. После завершения ребята фотографируют свои работы и загружают в МЭШ. В «Электронном дневнике» их сразу видят и родители, и педагоги. Архив будет храниться на протяжении всего обучения. По нему можно отслеживать прогресс, разбирать ошибки, готовиться к экзаменам. А при переходе в другой класс или школу новый учитель сможет оперативно оценить, какие темы ученик освоил хорошо, а какие требуют повторения.

Педагог одной из московских школ поделился своим мнением о том, не создает ли новый функционал лишнюю нагрузку на учеников.

«Сейчас дети живут в цифровой среде, для них нет вообще никакой проблемы в дополнительном действии с телефоном. Тем более интерфейс нового сервиса, как и МЭШ в целом, настолько интуитивно понятен, что там трудно сделать что-то не так. Все очень удобно и предельно просто, есть нужные функции, такие, как редактирование, добавление пометок», — объяснил учитель физики школы № 2100, педагог года Москвы — 2026 Константин Проскуряков.

Он добавил, что проверять работы учителя по-прежнему могут в бумажном формате, но лично ему удобно это делать в электронном.

«Не секрет, что учителя хранят в кабинетах или постоянно носят с собой „тонны“ тетрадей, а теперь этого делать не придется. И больше не нужно переживать, что потеряются листочки с проверочными. В нашей школе коллеги отреагировали на появление нового сервиса очень позитивно», — отметил Проскуряков.

Удобство для родителей

Но не возникает ли противоречие, ведь школы стараются ограничивать использование смартфонов, а сейчас ученикам предлагают доставать их для загрузки проверочных. Своим мнением поделились родители учеников школы № 1560 «Лидер».

«Идея хорошая, так как я смогу видеть, что написал мой ребенок в самостоятельной, а не только саму оценку. Раньше такой возможности не было. Это позволит всегда быть в курсе учебы, не дергая лишний раз учителя», — считает мама ученицы 9-го класса Наталия Решетникова.

В Сети пользователи начали активно обсуждать это нововведение. Многие удивились, что сейчас не раздают контрольные и самостоятельные работы детям после проверки, чтобы они посмотрели свои ошибки и сделали их разбор. На это отвечают, что в школах сейчас так и есть: объявляют оценки, а саму работу не отдают.

«Вот с одной стороны, дичь, да. Но с другой, я с завидной регулярностью вижу работы, где школьный учитель исправил с правильного на неправильное и снизил оценку», — прокомментировала одна из пользовательниц.

Родители, которые используют такую возможность, отметили, что стало понятнее, за что ребенок получил оценку и какие темы с ним еще надо проработать.

А что на практике?

В документе прописано, что работы перед сдачей фотографируют и загружают сами ученики, а если у них нет технической возможности, то учителя. Но не указано, что делать, если у учителя, например, кнопочный телефон.

Некоторые преподаватели в свою очередь посчитали, что работу придется выполнять им, а кому-то на это прямо указали в образовательном учреждении.

По мнению учителей, если они должны будут грузить по 30-35 проверенных работ с каждого класса, то на это нужно выделять отдельное время, так как сделать быстро эту работу не получится. Некоторые отметили, что на 5 минут было урезано время контрольной, чтобы дети смогли подгрузить работы, из-за этого многие не успели расписать решения задач, поэтому боятся снижения оценки.

Сейчас сервис работает примерно в половине московских школ. До конца ноября к нему должны подключиться все остальные

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