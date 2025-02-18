Забудьте о носках: эксперт рассказала, что нельзя дарить коллегам на 23 февраля

Эксперт по этикету Альбина Холгова заявила, что дарить на День защитника Отечества коллегам носки или средства гигиены — не реноме, сообщает «Вечерняя Москва».

«Не стоит дарить коллегам любые гигиенические средства. Например, гели для душа, пены для бритья и бритвы. Это нужно вычеркнуть в первую очередь из списка предполагаемых подарков на 23 Февраля. Также я не рекомендую дарить носки», — сказала Холгова.

Еще один неподходящий вариант для презента — это галстук. По словам эксперта, это довольно интимный подарок. Вообще все, что касается тела, находится в довольно личном пространстве, в том числе ювелирные украшения и часы.

Порадовать мужчин-коллег могут сладости в красивой упаковке, книги или канцелярские принадлежности — например, фирменные ручки или ежедневники высокого качества. Можно организовать праздничный обед: этот прием в этикете называется «Бокал вина». Если руководство не разрешает спиртное в течение рабочего дня, можно ограничиться чаем с красивым тортом.