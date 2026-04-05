Забравшая у Долиной миллионы курьер заявляла, что ее тоже обманули мошенники

Курьер Анжела Цырульникова, которая для аферистов забрала у артистки Ларисы Долиной миллионы, после задержания сказала, что ее тоже обманули мошенники. Защита женщины пыталась доказать, что она является потерпевшей по уголовному делу, указано в материалах, попавших в распоряжение РИА Новости .

Адвокат Цырульниковой отмечал, что она якобы пребывала под психическим принуждением со стороны неизвестных. Под их влиянием женщина отдала деньги, продала украшения и оформила на себя кредиты.

В документах говорится, что в показаниях Цырульникова отмечает — она якобы была жертвой аферистов. Однако суд выяснил, что женщина не обращалась в полицию с заявлением об обмане со стороны мошенников до задержания.

Ранее суд отправил Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу на четыре-семь лет в колонию за аферу с жильем Долиной. Четыре человека с другими неустановленными лицами похитили у артистки более 175 млн рублей и отобрали у нее квартиру в центре Москвы за более 138 млн рублей. Суммарный ущерб, если брать в расчет комиссии банков за операции и расходы на сделку, был 317 млн рублей.

