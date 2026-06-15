Забрала для несчастных: бабушка пыталась украсть обувь в Москве

В Москве пожилая женщина пыталась украсть обувь у мусорного бака сотрудницы коммерческого филиала. Пострадавшая оставила вещь на улице, чтобы та просохла, а бабушка решила присвоить предмет себе, рассказала владелица точки в соцсетях.

Как стало известно из диалога, сотрудница студии постирала свою обувь и выставила ее в брендированном пакете на улицу возле входа, чтобы она высохла на солнце. Проходившая мимо пенсионерка, заметив вещи около мусорного бака на территории организации, забрала их с собой.

Руководительница филиала догнала женщину на улице и потребовала вернуть имущество. Она сослалась на записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент взятия предметов бабушкой.

Пожилая женщина долгое время отказывалась отдавать вещи. Она обвиняла собеседницу во лжи и заявляла, что забрала обувь для подопечной несчастной семьи, которой нечего носить.

Также пенсионерка отказывалась ждать приезда сотрудников полиции, аргументируя это нехваткой времени. В ходе спора владелице удалось доказать, что вещи были выставлены временно. После этого пожилая москвичка согласилась вернуть обувь, но оставила себе фирменный пакет студии.

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