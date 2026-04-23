Забрал под «залог»: уфимец украл у жены ребенка-инвалида и требует 100 тыс

Житель Уфы забрал у жены двоих детей, один из которых инвалид, «под залог»

Житель Уфы отнял у жены двоих детей и требует 100 тыс. рублей, чтобы их вернуть. Женщина уверена, что муж таким образом пытается погасить долг по алиментам, сообщает «Поток» .

Супруги были вместе шесть лет, но теперь разводятся. Женщина еще в августе вместе с двумя детьми, один из которых страдает аутизмом, переехала от мужа.

Суд определил, что сын и дочь останутся жить с матерью, а отец должен был выплачивать алименты, но прекратил это делать в декабре. Он также обжаловал порядок общения с детьми.

Неделю назад мужчина забрал 5-летнего сына и 2-летнюю дочь на выходные, но обратно матери не привез. Он требует, чтобы жена отдала ему 100 тыс. рублей, которые якобы украла. Мужчина даже обратился в полицию. Детей мужчина забрал «под залог».

Также, по словам женщины, муж требует написать ему расписку в счет его долга по алиментам. Только после этого он обещает вернуть детей и отозвать заявление.

Жительница Уфы утверждает, что в ПДН на ситуацию никак не отреагировали, заявив, что оба родителя находятся в равных правах.

