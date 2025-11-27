Забота о детях и работа: у каждой второй мамы не остается времени на себя

Опрос: всего 13,8% женщин в России регулярно находят время на себя

Для женщин, совмещающих материнство, работу и домашние обязанности, дефицит времени стал нормой. Только 13,8% представительниц прекрасного пола с детьми регулярно находят время для заботы о себе, считая это приоритетом наравне с семьей. При этом каждая пятая (19,4%) старается выделять время на себя несколько раз в неделю, сообщили РИАМО в пресс-службе международной страховой компании «Ингосстрах».

11,3% респонденток признались, что редко находят моменты для заботы о себе, так как все время уходит на семью и работу, а еще 9,7% вообще не находят времени на себя, испытывая постоянную усталость и отсутствие сил даже на элементарные действия.

Компания провела исследование совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ и НПФ «Социум». В опросе приняли участие женщины из 36 городов страны.

Главный барьер — нехватка времени

Среди тех, кто не может регулярно заботиться о себе, 34,9% назвали главной причиной нехватку времени из-за работы и домашних дел. На втором месте — усталость и отсутствие энергии (16,7%), на третьем — привычка ставить интересы других выше своих (12,5%).

Хотя 28,8% женщин полностью согласны с утверждением «Счастливая мама — счастливая семья» и стараются следовать этому принципу, почти каждая пятая (19,7%) признает: в теории согласна, но на практике не получается. Показательно, что 45,3% респонденток не задумывались об этом или затруднились с ответом.

Лишь 10% опрошенных матерей регулярно проходят медицинские обследования, и только 6% имеют медицинскую страховку или ДМС для себя. При этом 39% следят за физической активностью, 27% — за питанием, но каждая шестая (17%) признается, что вообще не успевает заботиться о своем здоровье. Еще 10% заботятся о себе эпизодически — только когда им уже плохо.

Мнение психолога

Психолог детской клиники «Будь Здоров», арт-терапевт, реабилитолог, регрессолог Ксения Лапшина отметила, что эмоциональное выгорание возникает при длительных перегрузках. Но часто причина усталости кроется в самих людях — в установках из детства: «Я же хорошая девочка, не могу отказать в просьбах».

Эти сценарии мы передаем детям. Накапливается усталость, а обратить внимание на себя нельзя — «что люди скажут». Жить с надеждой «сейчас еще обязательств наберу, зато потом будет лучше» нельзя.

«Для ребенка счастливая мама — это мама улыбающаяся, довольная собой. На сессии с психологом установки находятся быстро, их реально изменить. По нашему поведению дети учатся жить свою жизнь», — рассказала Лапшина.

Мечты о личном времени

Если бы у респонденток появились дополнительное время и деньги, большинство потратило бы их на хобби и саморазвитие (38%), отдых и путешествия (27%), заботу о здоровье (19%). При этом только 12% направили бы ресурсы на детей, что говорит о накопленной потребности в заботе о себе.

О собственном будущем — пенсии, здоровье в старости, финансовой независимости — регулярно думают и занимаются планированием (накопления, страхование) 39,3% женщин. Еще 19,9% понимают важность этих вопросов, но не хватает денег и времени, а 11,9% думают о будущем, но конкретных действий пока не предпринимают.

Руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов подчеркнул, что многие мамы привыкли считать, что заботиться о себе — это чуть ли не роскошь или даже проявление эгоизма. На деле все наоборот. Если женщина постоянно игнорирует свои потребности, она быстрее устает, становится раздражительнее, у нее меньше сил на семью и работу.

По его словам, находить время для себя — не прихоть, а необходимость. Это может быть совсем немного: 10–15 минут утром на чашку чая в тишине, короткая прогулка после работы или вечер с книгой. Такие маленькие паузы помогают восстановить силы и лучше справляться со всеми задачами.

«Забота о себе — это не отказ от материнства или семейных обязанностей. Это способ оставаться в ресурсе, чтобы и дальше поддерживать близких. Начните с малого: выберите одно‑два простых действия, которые будут только для вас, и делайте их регулярно. Это уже большой шаг к балансу», — отметил Летц-Орлецов.

