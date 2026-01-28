«Заберите, пожалуйста»: кемеровчанка настойчиво пытается избавиться от Мизулиной

«Заберите, пожалуйста», — написано в объявлении.

Автограф остался у девушки после личной встречи с Мизулиной в 2025 году во время ее визита в город, где она выступала перед сотней школьников и студентов в здании филармонии.

Сейчас автограф знаменитой общественницы в Кемерове продается всего за 200 рублей. Девушка уверяет в подлинности товара. Фотография в новом объявлении такая же, как и в прошлогоднем. Тогда снимок с подписью пытались продать за 5 000 рублей, однако попытка оказалась тщетной.

В Москве за автограф Мизулиной в настоящее время запрашивают до 18 000 рублей.

