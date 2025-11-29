За техникой тоже нужен уход: как правильно обслужить робот-пылесос

Роботы-пылесосы с базой самообслуживания действительно берут на себя большую часть бытовой рутины: они автоматически промывают мопы, очищают контейнер от пыли и возвращаются на зарядку. Но автономность не означает, что устройство можно оставить без внимания. Если не проводить минимальное обслуживание, робот начинает убирать менее эффективно, дольше ориентироваться в пространстве и расходовать больше энергии, сообщил РИАМО менеджер линейки роботов-пылесосов TROUVER Цaо Синьюй.

«База решает только ежедневные задачи — промывку мопов и очистку контейнера. Но она не обслуживает сам пылесос. Фильтр, щетки и сенсоры остаются на вашей стороне. Если их не чистить, робот продолжит ездить, но качество уборки постепенно будет снижаться», — пояснил эксперт.

Фильтр внутри робота со временем забивается мелкой пылью, из-за чего падает мощность всасывания. Его нужно периодически вытряхивать или промывать — в зависимости от типа фильтра. Щетки также требуют внимания: на них наматываются волосы и шерсть, что затрудняет вращение и увеличивает нагрузку на привод. Особенно это касается центральной турбощетки.

«Если щетка не вращается свободно, робот начинает „тащить“ мусор вместо того, чтобы собирать его потоком воздуха, это легко заметить, но многие продолжают использовать устройство, не понимая, что проблема в простой очистке вала», — объяснил Цао Синьюй.

Также важны сенсоры. Они отвечают за ориентацию в пространстве, определение препятствий и распознавание высоты. На их поверхность со временем оседает пыль, и робот начинает медленнее реагировать на объекты или хуже строить карту. Достаточно протирать сенсоры мягкой сухой салфеткой раз в несколько дней.

«Когда сенсоры загрязнены, робот может терять точность навигации — появляются случайные повороты, пропуски участков и столкновения с мебелью. Пользователь часто думает, что дело в прошивке, хотя нужно просто протереть рабочие элементы», — рассказал эксперт.

База тоже требует ухода. Поддон, куда стекает грязная вода после промывки мопов, нужно промывать, чтобы на нем не появлялись осадок и запах. Баки с чистой и грязной водой следует ополаскивать, менять воду нужно регулярно, иначе на стенках образуется налет, который со временем влияет на запах и качество влажной уборки.

Цао Синьюй отметил, что весь уход занимает несколько минут, но принципиально влияет на результат. Регулярная очистка фильтра и щеток в роботе, протирка сенсоров, контроль чистоты поддона и баков в базе позволяют поддерживать мощность всасывания, точность навигации и эффективность влажной уборки, а также продлевают срок службы устройства без ремонта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.