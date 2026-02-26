За татухи спросят: мефедроновый треш-стример «Эль Капитан» едет на зону

Треш-стримера Юрия Кузнецова, известного как «Эль Капитан», приговорили к 10,5 годам строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей за организацию наркопритона, сообщает Baza .

Мужчина был популярным тиктокером и супругом блогерши Лизы Шатиловой. После расставания Кузнецов занялся треш-стримингом. Он вел трансляции из своей квартиры на улице Пионерской, приглашая на стримы сомнительных гостей. Часто в его доме бывали откровенно одетые девушки с вызывающим поведением в компании разных молодых людей.

Свою квартиру стример называл «станцией Перекрышкино» и не скрывал наличия запрещенных препаратов. Летом 2025 года Кузнецова задержали прямо во время стрима. При обыске у него нашли 9 граммов мефедрона, таблетки с оксандролоном, полимерные пакеты, блистеры и трубки для курения.

Следствие расценило это как подготовку к распространению запрещенных веществ и организацию наркопритона. В итоге суд признал «Эль Капитана» к 10,5 годам строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Также известно, что у стримера есть татуировки с запрещенной символикой — «воровской звездой»*, что может сказаться на его пребывании в колонии.

Ранее россиян начали штрафовать за песни, в названиях которых есть символика АУЕ*. Всего было составлено уже более десятка таких протоколов.

*Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

