За сутки в Ленинградской области выпало 86% от июньской нормы дождей

В последние сутки на погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области влияет циклон «Вейт», который принес в регион обильные осадки. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале , что всего за 24 часа в Ленинградской области выпало 86% от июньской нормы дождей.

В Северной столице за сутки выпало 15,4 мм осадков. Этот показатель составляет 22% от нормы дождей для июня. Однако за то время, что идет дождь в Ленинградской области, в Белогорке выпало 63 мм осадков. Этот показатель равен 86% от июньской нормы дождей.

«На территории Ленинградской области дождей было еще больше: в Николаевской в осадкомеры метеорологов за последние 24 часа попало 25 мм осадков, в Сосново — 30 мм, в Киришах — 31 мм, в Волосово — 37 мм, в Новой Ладоге — 46 мм, в Кингисеппе — 50 мм осадков — такие значения составляют от трети (34%) до двух третей (64%) от месячной нормы», — добавил Леус.

Дождь продолжается и в настоящее время. По словам синоптика, осадки в Петербурге и Ленобласти прекратятся только к утру 10 июня.