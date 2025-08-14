За сутки спасатели нашли 3 потерявшихся людей в лесах Подмосковья

Накануне работники пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно провели три поисково-спасательные операции и нашли потерявшихся людей. Случаи произошли в Красногорском, Ступинском и Наро-Фоминском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ПСЧ-227 Александр Поздняков рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился друг 83-летней женщины, страдающей деменцией, которая вышла из дома и не вернулась. Самостоятельные поиски результата не дали.

«Прибыв в СНТ „Зарница“ в округе Красногорске, работники 227-й пожарно-спасательной части собрали подробную информацию у очевидцев о женщине и осмотрели территорию товарищества, дворы и постройки. Вскоре специалисты решили проехать по проселочной дороге и заметили женщину. Она выглядела уставшей и немного растерянной. Работники подразделения побеседовали с ней, успокоили и убедились в удовлетворительном состоянии ее здоровья. После чего ее передали друзьям, которые встретили женщину с огромным облегчением и благодарностью», — сообщил Александр Поздняков.

Старший смены ПСП ПСЧ-334 Евгений Минкевич уточнил, что в этот же день в службу «Система-112» поступило сообщение о пропаже 84-летней женщины с нарушением слуха, которая носила слуховой аппарат. Она ушла за грибами в зеленую чащу в районе СНТ «Здоровье» в округе Ступино и потерялась.

«Прибывшие работники поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части оперативно приступили к поиску, прочесывая лесной массив и опрашивая местных жителей. Поскольку у женщины был телефон и она могла отвечать на звонки, активно использовались звуковые сигналы. Также специалисты попросили ее описать окружение для определения местоположения. Через некоторые время спасатели успешно нашли потеряшку в лесополосе, она была уставшей, но способной передвигаться. Спасатели оказали психологическую помощь женщине, проверили ее самочувствие и доставили домой на служебном транспорте. Медицинская помощь ей не потребовалась», — пояснил Евгений Минкевич.

Заместитель начальника ПСЧ-278 Юрий Яковлев добавил, что в этот день в «Систему-112» поступило еще одно сообщение от 60-летнего мужчины, заблудившегося во время сбора грибов в лесу в районе СНТ «Дорожник» Наро-Фоминского округа.

«Вместе с работниками ПСП ПСЧ-278 в район поиска прибыли волонтеры поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“. Участники поисковой группы объяснили потеряшке, как передать GPS-координаты через приложение. После чего спасатели начали прочесывать лесной массив, работая на отклик и поддерживая связь по телефону. Через два часа мужчину успешно нашли и вывели из леса. Медицинская помощь ему не понадобилась», — заключил Юрий Яковлев.

