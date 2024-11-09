За семь месяцев в Люберцах на дорогах заделали более 11 тысяч ям

В городском округе Люберцы за время летнего содержания дорог, с начала апреля до конца октября, подрядные организации заделали более 11 тысяч ям, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Дорожные службы завершили работы в рамках летнего содержания. С начала апреля до конца октября текущего года отремонтировали более 11 тысяч дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах, провели мойку проезжей части, тротуаров, остановок и ограждений, ликвидировали мусор и нежелательную растительность, восстановили разметку, отремонтировали элементы дорожной инфраструктуры: знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и остановочные павильоны», — отметил Волков.

Он уточнил, что порядка 100 единиц спецтехники проводили уборочные работы на муниципальных и региональных дорогах.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам. «Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.