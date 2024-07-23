За последние годы в Москве благоустроили 42 набережные

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки в этом году.

Он отметил, что долгие годы на берегах водоема нельзя было проводить полноценный досуг. Сейчас власти мегаполиса ведут масштабные работы, чтобы преобразовать и обновить набережные.

В 2024 году облагородят Пушкинскую набережную. Ее превратят в площадку для отдыха и прогулок. Здесь также можно будет проводить различные мероприятия. Приведут в порядок и Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Здесь поставят скамейки и фонари, озеленят территорию, расширят тротуары.

Свадебный сад появится на набережной в музее-заповеднике «Коломенское». Ее оснастят беговыми дорожками и павильонами речного транспорта. Зимой здесь собираются возвести каток.

Кроме того, власти благоустроят прибрежные территории Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Здесь отремонтируют и проложат дорожки и экомаршруты, а также преобразят спортивные зоны.

Работы по благоустройству проведут и на 18 набережных реки Яузы. Здесь организуют зоны отдыха со скамейками.

За последние годы в городе привели в порядок уже 42 набережные. В прошлом году благоустроили набережную у Южного речного вокзала, Воробьевскую набережную с аллеей Славы и участок Пресненской набережной вблизи «Москва-Сити».