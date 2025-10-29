За пять лет около 500 жителей Клина присоединились к «Волонтерам Подмосковья»

За пять лет около 500 жителей городского округа Клин присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья» и сделали 600 добрых дел. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из первых акций, в которой пять лет назад приняли участие наши добровольцы, стала подготовка торжественных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника волонтеры выходили на субботники, поздравляли ветеранов и тружеников тыла, раздавали Георгиевские ленты в рамках патриотической акции «Георгиевская ленточка».

После этого число добрых дел стало расти, как и количество добровольцев.

«Мы с друзьями раз в неделю обязательно ездим в приют для животных «Территория добра». Мы привозим туда корм, наводим порядок в вольерах, гуляем с животными. Нам это очень нравится и мы чувствуем, что делаем что-то полезное», — рассказывает о своей деятельности доброволец Ирина Самойлова.

«Стены многоэтажных домов в нашем районе постоянно страдают от рук вандалов. Они не просто разрисовывают их краской, это совсем не безобидные рисунки. Это запрещенные символы нацистов и прочее. Мы боремся с этим злом», — говорит волонтер Данила Тимофеев.

Сегодня в Клину действует около 20 организаций разной направленности. Но основные силы на протяжении последних трех лет направлены на помощь участникам СВО, их семьям, а также жителям пунктов временного размещения. Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют одежду и сувениры для бойцов, изготавливают окопные свечи, собирают и отвозят гуманитарные наборы.

В честь 5-летия движения «Волонтеры Подмосковья» клинских добровольцев наградили Благодарственными письмами главы округа.

Присоединиться к дружной команде волонтеров можно, оставив комментарий в аккаунте: https://t.me/klin_volonter.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Мы очень дорожим движением «Волонтеры Подмосковья». В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.