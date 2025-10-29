За пять лет более 800 жителей Коломны и Озер стали «Волонтерами Подмосковья»

Движение «Волонтеры Подмосковья» 29 октября отмечает первый юбилей — 5 лет со дня создания. На сегодня в городском округе Коломна действует более 800 добровольцев, объединенных в рамках регионального движения «Волонтеры Подмосковья» — и их число стабильно растет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Коломенские волонтеры готовы прийти на помощь в самых разных ситуациях. Активные и неравнодушные, они участвуют в социальных проектах и помогают тем, кто больше всего в этом нуждается — сопровождают пожилых людей, помогают с доставкой лекарств, устраивают праздники для детей с ограниченными возможностями. Без добровольцев не обходится ни один экологический субботник по уборке парков и берегов рек, посадке деревьев. Волонтеры поддерживают каждое массовое событие в муниципалитете — фестивали, марафоны, концерты, забеги, обеспечивая организацию, безопасность и работу площадок.

Еще одно направление ежедневной работы активистов — это сбор и доставка продуктов и вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также помощь в период чрезвычайных ситуаций, например, в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье.

«Горжусь, что смогла внести свой вклад в помощь природе. Радостно было наблюдать результат, когда привозили птичек грязных, больных, которые не могли даже ходить, — а потом мы видели, как они оживали, и их возвращали в природную среду. Мы все были дружной командой, нацеленной на помощь природе и живым существам, независимо от того, в каком они состоянии, кусаются или нет, всем были готовы помочь», — рассказала коломчанка Ева Скиба, которая работала в Анапе в числе 5000 подмосковных волонтеров.

Движение «Волонтеры Подмосковья» появилось в Коломне в 2020 году как часть масштабной региональной инициативы по развитию добровольчества. Изначально группа насчитывала около 50 активистов, сосредоточенных на социальном сопровождении пожилых людей в период пандемии. Со временем сферы деятельности расширились, началось сотрудничество с образовательными организациями и бизнесом, появились проекты в экологии и культурной сфере.

За 5 лет коломенские добровольцы достигли многого. Так, в 2022 году благодаря совместным усилиям волонтеров и муниципалитета проведено более 20 крупных экологических акций, в том числе, высажено более 1000 саженцев деревьев и очищено около 10 километров береговой линии рек городского округа Коломна. В 2023 году волонтеры организовали сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей регионов, пострадавших от природных катастроф. За две недели в Коломне собрали свыше 3 тонн продовольственных и гигиенических товаров — грузы направлялись в населенные пункты Курганской области и Алтайского края. В 2024 году при поддержке волонтеров прошло более 80 культурно-массовых и спортивных мероприятий, включая забеги, где волонтеры обеспечивали организацию, работу с посетителями и безопасность более чем 5 000 участников.

Волонтеры из Коломны удостоены наград на региональном уровне, федеральном и международном уровне, а также отмечены грамотами от министерства информации и молодежной политики Московской области, общественной палаты Московской области, Мособлдумы и депутатами Госдумы за вклад в развитие добровольчества и активную гражданскую позицию. Таким образом, движение «Волонтеры Подмосковья» в Коломне за 5 лет превратилось в мощный ресурс поддержки социальных, экологических и культурных инициатив, объединяя молодежь и делая городской округ лучше и комфортнее для всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции «Доброе дело»? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.