Фото - © Постепенно машина заполняется снегом, её тут же сменяет следующая./Наталья Лымарь

сегодня в 15:12

Коммунальщики Люберец расчистили улицу Власова и подъезды к поликлинике после снегопада

Коммунальные службы Люберец ночью 27 января расширили проезжую часть на улице Власова и расчистили подъезды к поликлинике.

В Люберцах продолжается круглосуточная уборка снега. Ночью 27 января коммунальщики расчистили улицу Власова, освободив проезды и парковочные карманы для доступа к медицинскому учреждению. Также была очищена остановка напротив поликлиники.

Сначала лаповый погрузчик убирал снежные массы у обочин, затем снег вывозили самосвалы. На полную очистку улицы уходит 4–5 часов, отметили специалисты ОКБ ЖКХ. Время зависит от плотности снега: спрессованный снег убирать сложнее. Весь собранный снег отправляется на снегобазу для утилизации.

В период снегопадов техника и рабочие трудятся круглосуточно. Коммунальщики просят жителей своевременно убирать автомобили с улиц, чтобы не мешать уборке и обеспечить доступ к социально важным объектам. После работы погрузчика территорию дополнительно очищают трактора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.