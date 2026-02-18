За неделю в Жуковском вывезли 15,2 кубометров снега и 6380 кубометров мусора

За прошедшую неделю в Жуковском было вывезено 15 200 кубометров снега и 6 380 кубометров мусора. Об этом на прошедшем 17 февраля оперативном совещании сообщил глава города Андроник Пак.

Он также отметил, что в связи с обильными снегопадами, коммунальные службы работали в круглосуточном режиме: в первую очередь расчищали проезды, подходы к подъездам, тротуары и пешеходные переходы. Глава Жуковского дал поручение усилить работы по очистке остановочных павильонов и кровель домов, а также уделить особое внимание обработке территорий противогололедными средствами.

Еще одной темой совещания стало проведение Жуковской Школьной лиги, которая реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. На прошлой неделе в городе была проведена жеребьевка команд, а первые игры по футзалу пройдут 19 февраля в школе № 10.

Всего в городской Лиге примут участие 340 человек. В рамках проекта ребята будут соревноваться по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.