За неделю в Подмосковье пресекли 36 актов сжигания мусора

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья за уходящую неделю провели 36 выездных проверок и выявили ряд нарушений природоохранного законодательства. В Балашихе пресекли незаконное сжигание отходов, а в нескольких округах обнаружили поддельные удостоверения трактористов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

За неделю инспекторы эконадзора провели 36 выездных мероприятий. По их итогам объявлено 96 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В Балашихе на территории гаражно-строительного кооператива «Ракета-2» специалисты выявили незаконное сжигание отходов. Источник загрязнения демонтировали.

«Нарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сотрудники управления гостехнадзора также выявили поддельные удостоверения тракториста-машиниста в Раменском округе, Чехове и Клину. Материалы направлены в правоохранительные органы. Кроме того, за неделю инспекторы провели 798 техосмотров и приняли 250 экзаменов на право управления самоходными машинами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.