За неделю в ЕДДС-112 Истры поступило 5016 вызовов

С 8 по 15 августа в ЕДДС-112 городского округа Истра поступило 5016 вызовов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Больше всего поступило звонков в службу «Скорой помощи» — 1210. В полицию — 547. В пожарную службу — 61. В аварийную газовую службу — 167. В ГИБДД — 60. Службу «Антитеррор» — 10. Хулиганские и детские шалости — 18. Ложных звонков — 0.

В службе спасения напоминают, что в летний период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей.

Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея Подмосковья. И ее укус представляет реальную опасность для здоровья.

Что делать при встрече с гадюкой

Для начала убедитесь, что перед вами действительно гадюка. Главные ее отличия от ужа, с которым их часто путают:

зрачки (у ужей — круглые, у гадюк — вертикальные);

характерный узор (гадюки имеют рисунок в виде зигзага вдоль позвоночника (свойственно не всем видам), а ужи — пятнышки в шахматном порядке по всей спине);

форма головы (у гадюки треугольная и заостренная на конце, у ужа — овальная с крупными щитками).

Гадюка избегает человека и нападает, только если чувствует опасность: например, если на неё наступить или коснуться рукой во время работы в огороде. Поэтому не делайте резких движений, просто медленно отступайте, если например случайно на неё наступили в огороде, она уползет.

Что делать, если гадюка все-таки укусила

Вызвать бригаду скорой помощи.

Снять с пораженной конечности все украшения и стесняющие предметы одежды.

Промыть рану в месте укуса с мылом или обработать любым антисептиком, наложить стерильную повязку.

Обездвижить пораженную конечность с помощью наложения шины или других подручных средств.

Свести к минимуму физическую активность и принять антигистаминный препарат.

Пить много воды.

Важно! При укусе гадюки нельзя:

отсасывать яд из раны;

прижигать и разрезать рану;

накладывать жгут;

ждать, что само пройдет;

паниковать;

принимать алкоголь.

В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь в службу спасения по номеру «112» или с помощью мобильного приложения «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.