сегодня в 06:33

За неделю из Жуковского было вывезено 16 тысяч кубометров снега

В администрации городского округа Жуковский прошло городское оперативное совещание под руководством Главы города Андроника Пака, в котором также приняли участие заместители Главы, начальники Управлений, представители правоохранительных органов и директоры учреждений. Главной темой совещания стала уборка снега с территорий наукограда, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В течение всей прошедшей недели Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» продолжало устранять последствия обильного снегопада — проводилась механизированная расчистка автомобильных дорог, подъездов к контейнерным площадкам и внутридворовым проездам. Дорожные рабочие очищали остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам, а дворники управляющих компаний — входные группы, пешеходные дорожки и тротуары.

После завершения снегопада МБУ приступило к комплексной уборке дворовых территорий, включающую в себя расчистку парковочный карманов, уборку детских и спортивных площадок, пешеходных коммуникаций, а также занималось вывозом снега с мест уборки.

Для уборки автомобильных дорог, дворовых и общественных территорий задействована техника МБУ, средства малой механизации, а также привлеченная техника.

Отметим, что за прошедшую неделю из Жуковского было вывезено около 16 тысяч кубометров снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.