За лето в Клину выявили около 70 фактов несанкционированного сброса отходов

Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогают в выявлении несанкционированного сброса отходов в неустановленных для утилизации ТБО местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Речи идет о создании стихийных свалок мусора, которые вредят и экологии природы и экологии нашего глаза. За летний сезон (начиная с 15 мая 2024 года) в городском округе Клин, согласно данным Министерства чистоты, зафиксировано 68 сбросов мусора с автомашин. Камеры «Безопасного региона» зафиксировали предельно точно и место сброса, и время, и, что самое главное — тех, кто это делает. Государственные номера и марки автомашин, с которых сброшен мусор, благодаря камерам теперь есть в распоряжении правоохранительных органов, а это значит нарушители понесут заслуженное наказание.

«Владельцу транспортного средства, с которого выбрасывают мусор в неустановленных местах, штраф выписывается по упрощенной схеме. Для граждан размер штрафа — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей», — рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.