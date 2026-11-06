«За кого дочери замуж выходить?»: мать-стилист возмутилась внешним видом зумеров

Жительница Воронежа Яна Шакина раскритиковала внешний вид современных подростков. Также она задалась вопросом о будущем подрастающего поколения.

Женщина сняла из окна автомобиля двух идущих по улице молодых людей в черной одежде. При этом особое внимание автора привлекли широкие расклешенные брюки и массивная обувь одного из прохожих.

Свое видео жительница сопроводила текстовыми надписями с вопросами к матерям мальчиков-подростков и рассуждениями о том, за кого в будущем предстоит выходить замуж ее дочери.

Автор эмоционально назвала увиденное происходящим за гранью понимания. Она выразила недоумение по поводу модных трендов и выбора обуви среди молодежи, отметив, что мальчиков необходимо воспитывать иначе.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.