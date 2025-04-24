За I квартал Сбер установил в Московской области более 88 тыс терминалов для оплаты улыбкой

В Московской области по итогам I квартала установлено порядка 88 тысяч POS-терминалов Сбера с возможностью оплаты покупок улыбкой. Оплачивать покупки улыбкой могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от того, клиентами каких банков они являются, передает пресс-служба банка.

Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой». Он позволяет приобрести товар, даже если с собой нет карты, наличных или смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях.

«Возможность оплаты по биометрии — это не просто технология будущего, это реальность. Клиенты ценят удобство и безопасность нашего сервиса: так, только за I квартал в Подмосковье было совершено почти 800 тысяч транзакций. Сегодня к системе подключено более 62 тыс. торговых точек региона, что подтверждает растущее доверие к инновациям. Мы видим, как возможность оплаты по биометрии меняет привычки платежей, и планируем увеличивать количество терминалов с возможностью такой оплаты: так, в планах на II квартал — установить порядка 12 тыс. POS-терминалов с возможность оплаты по биометрии в Московской области», — уточнил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Биометрический сервис оплаты работает с точностью распознавания 99,999%, причем на точность не влияют изменения во внешности человека — например, борода, очки или головные уборы. В декабре 2024 года таким образом в Московской области проведено более полумиллиона транзакций.

«Раньше я всегда переживала, что забуду карту или кошелек дома. Сейчас это не проблема: просто улыбнулась — и готово! За последнюю неделю сделала так уже больше 10 покупок: и в супермаркетах, и в кафе, и даже в аптеках. Особенно удобно, когда руки заняты, например, коляской или сумками. А еще чувствую, что это безопаснее — не нужно носить с собой карту или вводить пин-код», — поделилась жительница Московской области Екатерина Иванова.

Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платежную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкции.

Клиентам других банков необходимо настроить распознавание лица в приложении «Госуслуги Биометрия» — для этого нужно дать согласие на обработку биометрии на Госуслугах, а после сделать селфи. Затем авторизоваться через сервис Сбер ID, выбрать карту удобного для вас банка для оплаты и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Все это можно сделать в личном кабинете Сбер ID.