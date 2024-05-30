За день до открытия летнего сезона на пляжах Подмосковья идут подготовительные работы

Завершаются подготовительные работы на пляжных зонах отдыха в Подмосковье. На территории региона будут функционировать свыше 200 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. Более 200 пляжей будут функционировать в этом сезоне в Московской области», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Размер пляжей в регионе трех типов: малые, средние и большие. Площадь малых составляет менее 1 тыс. кв. м, а вместительность не превышает 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от 1000 кв. м до 3000 кв. м и вмещают от 200 до 1000 человек. Площадь больших пляжей составляет более 3000 кв. м, на них может расположиться более 1000 человек.

Самые популярные пляжи среди жителей и гостей региона:

Солнечногорск, городской пляж на озере Сенеж;

Лыткарино, пляж "Волкуша";

Талдомский, городской пляж при Парке культуры и отдыха "Победа";

Егорьевск, пляж "Любляна";

Луховицы, пляж "Голубое озеро";

Люберцы, Кореневский карьер;

Зарайск, пляж на реке Осетр;

Богородский, Черноголовский пруд, юго-западный берег;

Орехово-Зуевский, пляж озера Исаакиевское;

Электросталь, пруд "Западный".

Покрытие набережных бывает двух видов: песчаные (50% рекреационной зоны) и смешанные (песчаное покрытие не менее 30% рекреационной зоны). Песчаные территориально находятся на городских зонах, а смешанные на загородных.

60 подмосковных пляжей будут с базовым уровнем комфортности (пляж на набережной им. Д. И. Менделеева, пляж на Белопесоцком карьере и пляж «Колычево»). На них установят кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку и очистят песок.

На 92 пляжах среднего уровня комфортности (городской пляж при парке культуры и отдыха «Победа», Кореневский карьер и пляж на реке Осетр). Помимо базового оснащения установят туалетные модули, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянку.

51 пляж будет высокого уровня комфортности, помимо базового и среднего оснащения, будет включать в себя точки проката и летнее кафе (городской пляж на оз.Сенеж, пляж «Любляна» и пруд «Западный»).

Ознакомиться со всеми зонами отдыха у воды можно на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.