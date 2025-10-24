За 5 лет в Щелкове построили и отремонтировали более 20 образовательных учреждений

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал об итогах модернизации объектов образования и планах в этой сфере. За прошедшие пять лет по данному направлению был проведен колоссальный объем работ: построено 6 новых школ, 2 детских сада, капитально обновлено 13 учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году была запущена программа по модернизации территорий детских садов — на четырех объектах она уже реализована. Установлены новые веранды, игровые комплексы, безопасное резиновое покрытие и освещение.

С 2021 года 18 учреждений получили свои спортивные площадки для свободного посещения — не только для школьников, но и для всех жителей округа. Этой осенью открытые стадионы открылись при школах № 3 и № 16.

Завершается строительство долгожданного детского сада на улице Неделина в Щелково-7. Открытие состоится уже в этом году.

Планы на 2026 год не менее масштабные. Капитальный ремонт запланирован в школе № 21 в Загорянке, в школе № 24 в Монине, в школе № 28 в Трубино. А также в образовательном комплексе для детей с ОВЗ и в детском саду № 21.

«Каждый объект — это залог комфортного, современного, безопасного настоящего и лучшего будущего для детей городского округа Щелково», — рассказал Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.