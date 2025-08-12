За 5 лет в Подмосковье ввели в оборот 191 тыс га сельхозземель

Общая площадь сельхозугодий в регионе составляет 916 тыс. га. С 2020 года количество неиспользуемых земель сократилось на 191 тыс. Так, только с начала этого года аграрии региона ввели в сельхозоборот более 2,1 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Значительные успехи достигнуты в Ступино, где в этом году введено в сельхозоборот 717,2 га земель. Основную часть этих площадей освоили местные предприятия: ООО «Племзавод Барыбино» — 358,5 га, ООО «Племзавод Повадино» — 329,7 га, а также АО «АгроМолоко» — 29 га. В ООО «Агроинновация МО» муниципального округа Лотошино ввели в оборот 360,5 га земли. В Павлово-Посадском округе вовлечено 311,5 га, где активное участие приняли как крупные предприятия, так и частные фермеры: ИП Насибулина Л. Ф. — 82 га, ООО «Евсеевское» — 78 га, КФХ «Милк-ферма» — 60,4 га, ИП Ивасык С. Ю. — 55 га, ИП Серегин Е. И. — 36,1 га.

Работа в этом направлении проводится и в других муниципалитетах. В Егорьевске аграрии ввели в оборот 155,5 га, в Кашире — 106,5 га. Программа развития сельскохозяйственных земель продолжается, и предприятия региона планомерно увеличивают посевные площади для наращивания производства продукции растениеводства и животноводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.