За 5 лет в Подмосковье отремонтированы десятки домов культуры и школ искусств

Это те, кто своим ежедневным трудом украшают нашу жизнь: сотрудники музеев и выставочных залов, ДК и библиотек, преподаватели школ искусств, артисты и работники сцены, реставраторы. В Подмосковье работает свыше 1800 учреждений культуры — от музеев и театров до библиотек и клубов, которые ежегодно обновляются по народной программе «Единой России», передает пресс-служба партии.

Накануне праздника депутаты «Единой России» встретились с сотрудниками Дома детского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне, отремонтированного в минувшем году.

Здесь проводит занятия Гюльнара Залялова — она более двух десятков лет работает с детьми, преподает вокал.

«Здание стало светлым и современным, появились новые классы и оборудование. Конечно, детям теперь куда интереснее заниматься, да и самим педагогам приятно работать в обновленном пространстве», — поделилась она.

А в Люберцах для полутора тысяч учеников распахнула двери после капремонта Детская школа искусств № 1. Здание 1938 года постройки получило вторую жизнь: здесь не только провели масштабную реконструкцию, но и закупили новые музыкальные инструменты.

Отдельное внимание уделили запросам педагогов: в школе появился концертный зал, которого не было с момента открытия почти 90 лет назад.

Директор учреждения Татьяна Матвеева отмечает, что после ремонта увеличилось число желающих поступить в школу.

«Конечно, в красивой, уютной школе совершенно другая атмосфера. Теперь сотни ребят учатся в комфортных условиях, репетируют и выступают на хорошей сцене, осваивают новые инструменты», — рассказала директор школы.

Поздравляя работников культуры, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил их за преданность делу.

«За каждым спектаклем, выставкой или концертом стоит ваш ежедневный и кропотливый труд. Вы бережно храните отечественную историю для подрастающих поколений, помогаете детям находить свой путь в творчестве. Мособлдума старается во всем вас поддерживать. Мы видим, как преображается регион — ремонтируются десятки домов культуры, модернизируются библиотеки, в музыкальные школы поступают новые инструменты», — подчеркнул председатель Мособлдумы

Ранее он сообщал, что в регионе стартовала программа «Земский работник культуры». Тем, кто готов работать в сельских Домах культуры, клубах и библиотеках, предлагается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

По народной программе «Единой России» в регионе идет строительство новых культурных центров, обновление действующих, их оснащают оборудованием, музыкальными инструментами. По количеству учащихся в детских школах искусств регион стал лидером в стране — здесь обучается свыше 110 000 ребят, больше, чем в Москве. Поддержку получают и работники отрасли в виде ежемесячных выплат и надбавок, субсидий на аренду жилья.

За 5 лет по наказам жителей в области капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств. Открыли более трех десятков модельных библиотек. В 2026 году планируется создать еще 8 модельных библиотек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.