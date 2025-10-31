За 5 лет более 300 жителей Шатуры присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья»

Более 300 жителей округа присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья». Они помогают участникам СВО и их семьям, собирают и готовят к отправке гуманитарную помощь в зону проведения СВО и жителям новых регионов. Один из самых масштабных гуманитарных грузов, собранный при помощи шатурского отделения «Волонтеров Подмосковья», был отправлен 27 октября в централизованный пункт «Одинцово», откуда будет доставлен бойцам СВО и жителям исторических территорий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

История движения началась во время пандемии. Волонтеры доставляли лекарства и продуктовые наборы людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными. Отметим, что помощь жителям старшего поколения продолжается и сейчас. Шатурские волонтеры регулярно доставляют воду, лекарства пожилым людям, помогают заготовить дрова на зиму.

Наши волонтеры организуют окружные общественно значимые мероприятия, патриотические флешмобы и акции, работают с особенными детьми, занимаются патриотическим просвещением, прививают знания об охране окружающей среды — проводят субботники, экомарафоны, открытые занятия в детских садах.

Например, шатурские «Волонтеры Подмосковья» помогали в организации молодежных форумов и фестивалей в округе. В лагере «Изумрудный» прошел военно-патриотический форум для учащейся молодежи, посвященный Году защитника Отечества. Организатором мероприятия стал Комплексный молодежный центр, а наши волонтеры выступали координаторами на точках, помогали с заселением и распределением участников, осуществляли навигацию и консультирование в течение двух дней.

Молодежный центр округа гордится, что участники волонтерского движения, присоединившиеся много лет назад, продолжают свою добровольческую деятельность.

«Даша Антипова — старейшая активистка Комплексного молодежного центра округа, „старейший волонтер“, активист движения „Волонтеры Подмосковья“. Даша учится в четвертой школе, сейчас в девятом классе, а пришла она в молодежный центр, когда ей было 9 лет, то есть в 2019 году», — рассказали в Комплексном молодежном центре.

Основное направление добровольческой деятельности Даши — патриотическое, но она старается посещать буквально все мероприятия и акции. Даша является самым активным членом «Волонтеров Подмосковья» в муниципальном округе Шатура. Она прошла муниципальный отбор на региональный конкурс амбассадоров волонтерского движения Московской области, и сейчас готовится к участию в региональном отборочном этапе.

Торжественное мероприятие ко Дню волонтера прошло в Шатуре 29 октября. В праздничный день волонтерам округа вручили благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.