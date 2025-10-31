За 5 лет более 200 домодедовцев присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья»

В Домодедово активно развивается добровольческое движение — жители округа не понаслышке знают о важности взаимопомощи и единения. На территории Домодедово действует больше 20 волонтерских организаций, больше 50 тысяч человек задействовано в молодежной добровольческой деятельности. В городском округе более 200 человек состоят в движении «Волонтеры Подмосковья». Они привлечены в разных сферах: социальные проекты, экология, культурно-спортивные мероприятия, сбор гуманитарной помощи, медийное волонтерство и многое другое, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Движение появилось 5 лет назад в период пандемии. Разрозненные добровольцы, различные организации и просто неравнодушные жители округа объединились в одну большую группу для помощи тем, кто в этом особенно нуждался. Сначала ориентация была на помощь больным и пожилым людям, многодетным семьям, работе в штабах адресной помощи. Волонтеры помогали с покупкой лекарств, продуктов и многое другое.

Со временем движение расширялось и охватывало все новые сферы.

Домодедовские волонтеры принимают участие в крупных мероприятиях федерального масштаба.

«Наиболее ярким моментом в моем волонтерском пути стала выставка на ВДНХ. Ожидание распределения по павильонам перерастало в предвкушение, а возможность волонтерить в интересном месте позволила стать почти полноценным посетителем выставки. Волонтерство помогло мне стать многозадачной и быстрее адаптироваться к новым условиям, что положительно сказалось на учебе. Я подтянула свои оценки и лучше разобралась в сложных предметах», — поделилась Анастасия Лысенко, участница движения «Волонтеры Подмосковья» из Домодедово.

В сентябре 2025 года домодедовские волонтеры работали на площадке «Итервидение-2025» — встречали делегации, помогали в аккредитации журналистов, координировали передвижение участников и гостей конкурса, ассистировали по транспортным и логистическим вопросам, а также оказывали помощь режиссерско-постановочной группе.

Волонтеры спасают жизни, регулярно участвуя в донорских акциях, организуемых в Домодедово.

«Я чувствую душевную потребность помогать, а донорство — один из вариантов моей помощи. Это новая ступенька для меня. Ощущения во время процесса сдачи крови просто невозможно описать: это и волнительно, и радостно, и даже трогательно. Но в первую очередь это важно — важно не для меня, а для тех, кому нужна эта кровь. И хотя мой вклад может показаться незначительным, он определенно необходим», — поделился Григорий Романишин, участник движения «Волонтеры Подмосковья» из Домодедово.

С началом специальной военной операции большие силы движения направлены на помощь фронту и сбор гуманитарной помощи. Волонтеры объединяются и изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, помогают собирать и сортировать гуманитарный груз. Так за прошедшую неделю удалось собрать и отсортировать свыше 400 кг, которые уже отправлены в распределительный центр в Одинцово.

В честь Дня добровольца Московской области Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отметил областной наградой волонтера из Домодедово — Екатерину Халикову, а первый заместитель министра информации и молодежной политики Ольга Борисовна Гребенщикова вручила награду волонтеру из Домодедово Вере Кочетковой.

Также в честь Дня добровольца Московской области в домодедовском молодежном центре «Победа» прошла церемония чествования волонтеров. На нем 103 волонтера округа получили благодарственные адреса главы муниципалитета.

Присоединиться к движению «Волонтеры Подмосковья» может каждый желающий. Необходимо обратиться в молодежный комплексный центр «Победа» по адресу: г. Домодедово, площадь 30-летия Победы, д. 2, по будням с 10:00 до 18:00. Или обратиться в отдел по работе с молодежью Комитета по культуре, делам молодежи и спорта администрации г. о. Домодедово по адресу: г. Домодедово, Советская ул., 19, корп. 1, по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.