За 4 месяца предприятия Подмосковья выпустили около 24 тыс тонн мороженого

Региональные производители выпускают освежающее лакомство в широком ассортименте, постоянно обновляя линейки товаров. Так, объем производства подмосковного мороженого за 4 месяца 2025 года составил 23,7 тыс. тонн. За этот период выпущено свыше 39,8% от общего объема в Центральном Федеральном округе и 12,8% от общероссийского объема, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мороженое — одно из самых любимых лакомств в мире, которое радует как детей, так и взрослых. Среди популярных его видов — пломбир, эскимо, фруктовый лед, сорбет, а также сливочное, молочное, йогуртовое и даже безлактозное.

Таких показателей удается достигать, в том числе, за счет работы ведущих региональных производителей: ООО «Фронери Рус» из Жуковского, выпускающего мороженого под брендами «48 копеек», «Милка», «Орео» и «Бон Пари», ООО «Чистая линия» из Долгопрудного ­– пломбиры в глазури и фруктовые льды, АО «Дмитровский молочный завод» — сливочное лакомство под торговой маркой «Свитлогорье», ООО «Богородский хладокомбинат» — вафельные стаканчики, брикеты и продукция для Horeca под брендом «Ногинское мороженое», ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска — замороженные чайные напитки, протеиновое мороженое и другие виды продукции торговой марки «АйсКро».

Подмосковье 5 год подряд удерживает лидерство по производству мороженого, отправляет его на экспорт в ряд стран, включая Республику Беларусь, Казахстан и Азербайджан.

В прошлом году общий объем производства составил 108,4 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.