За 3 дня работы «Новогодней почты» в Петербурге отправили 11 тыс открыток
«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» заработала 20 декабря. За прошедший период времени жители города на Неве отправили 11 тыс. открыток, сообщает «Петербургский дневник».
Первыми гостями проекта оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Вице-губернатор Евгений Разумишкин послал с Дворцовой площади открытку родителям.
Также ее отправил бизнесмен, меценат и член редсовета «Петербургского дневника» Павел Кейв. Он послал открытку приятелю во Владивосток.
Талисман хоккейного клуба СКА Конь-Огонь тоже поучаствовал в проекте «Новогодняя почта». Основная ее площадка работает на Дворцовой площади. 22 декабря начал функционировать филиал в клинике Lahta Junior.
«Новогодняя почта» — общий проект «Петербургского дневника», «Почты России» и газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Вакуленко рассказал, что проект поддерживают уже не первый год. За этот период жители страны отправили огромное количество открыток. Проект объединяет семьи, приятелей и коллег на огромных расстояниях.
