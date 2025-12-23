За 3 дня работы «Новогодней почты» в Петербурге отправили 11 тыс открыток

«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» заработала 20 декабря. За прошедший период времени жители города на Неве отправили 11 тыс. открыток, сообщает « Петербургский дневник ».

Первыми гостями проекта оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Вице-губернатор Евгений Разумишкин послал с Дворцовой площади открытку родителям.

Также ее отправил бизнесмен, меценат и член редсовета «Петербургского дневника» Павел Кейв. Он послал открытку приятелю во Владивосток.

Талисман хоккейного клуба СКА Конь-Огонь тоже поучаствовал в проекте «Новогодняя почта». Основная ее площадка работает на Дворцовой площади. 22 декабря начал функционировать филиал в клинике Lahta Junior.

«Новогодняя почта» — общий проект «Петербургского дневника», «Почты России» и газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Вакуленко рассказал, что проект поддерживают уже не первый год. За этот период жители страны отправили огромное количество открыток. Проект объединяет семьи, приятелей и коллег на огромных расстояниях.

