За 10 лет количество садов в Крыму выросло более чем в два раза

Николай Тютюник: число садов в Крыму с 2014 года увеличилось более чем вдвое

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник рассказал, что количество садов на полуострове с 2014 года увеличилось более чем вдвое, сообщает «Крым 24» .

«За счет мер поддержки нам за 10 лет удалось увеличить количество садов практически более чем в два раза», — заявил он.

По словам Тютюника, в 2014 году сады занимали примерно 7 тысяч га, а теперь их площадь составляет более 16 тысяч гектаров.

Десять лет назад сельхозпроизводители собирали около 100 тысяч тонн фруктов и ягод, а в настоящее время этот объем достиг 200 тысяч тонн, заключил заместитель министра сельского хозяйства Крыма.