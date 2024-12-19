YouTube вновь замедлился

Пользователи отметили значительное ухудшение скорости работы видеохостинга YouTube, которое стало гораздо более заметным, по сравнению с предыдущим, сообщает «Царьград» .

Пользователи мобильных операторов в России потеряли возможность пользоваться YouTube. Видео либо не загружается вовсе, либо это происходит очень медленно. Ранее стало известно, что скорость работы сервиса снижали на 30%, и такой режим применялся только для ПК-пользователей. С начала второго месяца зимы ограничения будут ужесточены, что также затронет мобильную версию приложения.

«Серьезное, но еще не полное замедление работы Youtube на мобильных устройствах. Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы», — отметил источник из сферы IT.

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в России. Причиной данных проблем стало неисполнение Google российских законов. В результате сервис страдает от замедления, вызванного действиями самого IT-гиганта.

По словам президента, YouTube и Google обязаны следовать российским законодательным нормам и не должны использовать интернет для политических маневров в интересах своих правительств.

Таким образом вопросы о причинах замедления следует адресовать не российским властям, а непосредственно представителям Google. Кроме того, существует и ряд проблем с инфраструктурой сервисов. Google прекратил финансирование своих дочерних компаний на территории России с момента начала специальной операции.