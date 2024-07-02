YouTube начал банить зарубежных блогеров за комплиментарные видео о России

YouTube удалил каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow, авторы которых позитивно высказывались о России. Площадка не озвучивала причин их блокировки и не предоставила блогерам возможности восстановить ресурсы, сообщает газета «Известия» .

Владелица канала Sasha Meets Russia Саша Йост рассказала, что одним днем получила письмо об удалении своего аккаунта «за нарушение правил сообщества». Девушка написала апелляцию, однако в YouTube заявили, что не намерены снимать блокировку.

«У меня не было никакого политического контента», — добавила Йост.

Видеохостинг также забанил канал политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель. По словам блогера, ее ресурс заблокировали сразу после того, как она выпустила интервью с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером — видео успело набрать примерно 20 тысяч просмотров.

«У меня также был антисионистский контент, потому что я ездила на Западный Берег и брала там интервью», — добавила Изабель.