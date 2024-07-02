YouTube начал банить зарубежных блогеров за комплиментарные видео о России
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YouTube удалил каналы Sasha Meets Russia и Fiorella In Moscow, авторы которых позитивно высказывались о России. Площадка не озвучивала причин их блокировки и не предоставила блогерам возможности восстановить ресурсы, сообщает газета «Известия».
Владелица канала Sasha Meets Russia Саша Йост рассказала, что одним днем получила письмо об удалении своего аккаунта «за нарушение правил сообщества». Девушка написала апелляцию, однако в YouTube заявили, что не намерены снимать блокировку.
«У меня не было никакого политического контента», — добавила Йост.
Видеохостинг также забанил канал политического аналитика и журналистки Фиореллы Изабель. По словам блогера, ее ресурс заблокировали сразу после того, как она выпустила интервью с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером — видео успело набрать примерно 20 тысяч просмотров.
«У меня также был антисионистский контент, потому что я ездила на Западный Берег и брала там интервью», — добавила Изабель.