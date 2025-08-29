Yle: финская армия хочет хочет поменять автоматы Калашникова на западные аналоги

сегодня в 03:50

Армия Финляндии хочет заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги калибра 5.56 или 7.62 мм, сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Отмечается, что уже представлены первые изображения новой автоматической винтовки от местного производителя. Она получила название Sako ARG.

Планируется, что ее будут выпускать в трех различных модификациях с калибром 5.56 мм или 7.62 мм.

