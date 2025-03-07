XX Юбилейный форум-выставка «Госзаказ» пройдет 23–25 апреля в Санкт-Петербурге

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XX юбилейный Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет с 23 по 25 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, что позволит расширить географию участников и привлечь заказчиков и поставщиков из регионов. Об этом сообщают организаторы выставки.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проводится по поручению правительства РФ (МД-П9-31776 от 24.09.2024 г.) и является крупнейшей ежегодной площадкой, посвященной вопросам государственных закупок и контрактной системы РФ.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» позиционируется как важнейший инструмент реализации государственной стратегии развития, достижения национальных целей и выполнения задач, поставленных президентом РФ. Государственный заказ играет ключевую роль в формировании трендов экономики, стимулировании промышленной модернизации, развитии инфраструктуры и создании новых рабочих мест.

Особое внимание будет уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросам цифровизации закупочных процедур, импортозамещению и технологическому развитию.

Московская область традиционно участвует в работе форума-выставки. В этом году Московская область выступает также экспертным партнером форума.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.