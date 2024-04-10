XIX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 15-17 мая 2024 года

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» объединит тысячи участников из 89 регионов России на территории МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие состоится в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который возглавил Оргкомитет мероприятия.

В Организационный комитет вошли более 20 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, а также законодатели.

«ГОСЗАКАЗ» давно стал эффективной экспертной площадкой по вопросам оптимизации законодательства в сфере закупок. В рамках деловой программы традиционно вырабатываются решения, направленные на поддержку российских производителей и формирование долгосрочного спроса на отечественную продукцию», - отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, член Оргкомитета Форума Василий Осьмаков.

В этом году на мероприятии представят новые цифровые решения Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Специалисты узнают, какие изменения их ждут и смогут оперативно подготовиться к ним в работе. А предпринимателям Форум поможет разобраться в системе госзакупок и освоить новый рынок сбыта товаров или услуг.

В рамках деловой программы будут организованы спецсекции по закупкам в здравоохранении, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, транспорте и энергетике. Участники смогут лично задать вопросы представителям региональных профильных министерств.

Кроме того, Союз закупщиков России подготовит и озвучит предложения от субъектов РФ по оптимизации 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Также компании смогут продемонстрировать готовую продукцию и предложить законодательные инициативы по расширению доступа отечественных производителей в систему так как форумную часть дополнит масштабная экспозиция площадью 14 тыс. кв. метров. В настоящий момент готовятся представить новинки и поделиться опытом Минпромторг России, Федеральное казначейство, ФАС России; госкорпорации и госкомпании: Ростех, ОАК, Автодор; Москва, Московская область и другие регионы России; электронные площадки; банки; общественные организации.