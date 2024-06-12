WSJ: бизнесмен Илон Маск сексуально домогался сотрудников SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск был в сексуальных отношениях со своими сотрудницами, работающими в SpaceX, сообщает Газета.ru .

Как пишет The Wall Street Journal, одну из работниц, с которой он спал, бизнесмен нанял в свою исполнительную команду. Другой женщине Маск предлагал родить от него ребенка.

Как рассказала сотрудница, получавшая предложения о ребенке, из-за отказа ей не повысили зарплату. Также она выслушивала недовольства от Маска по поводу работы.

Сам предприниматель не ответил на запросы журналистов по данной теме. Директор SpaceX Гвинн Шотвелл уточнила, что истории о сексуальных домогательствах в компании искажают реальное положение вещей, а также не отражают культуру SpaceX. По ее словам, в компании расследуют все поступающие жалобы на домогательства.

Также в 2021 году пять экс-работников SpaceX сообщили, что в фирме наблюдается «культура сексуальных домогательств».